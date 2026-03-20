Micro-Folie Le mois du Fake Pôle des énergies Bourganeuf
Micro-Folie Le mois du Fake Pôle des énergies Bourganeuf mercredi 1 avril 2026.
Micro-Folie Le mois du Fake
Pôle des énergies 19 Route de la Cascade Bourganeuf Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-01 2026-04-15 2026-04-22
La Micro-Folie qu’est ce que c’est ? ♀️
Une Micro-Folie est un espace culturel numérique proposant un accès virtuels aux grands musées nationaux et à des outils interactifs permettant d’explorer des oeuvres et contenus culturels. Elle vise à rendre la culture plus accessible tout en soutenant des démarches de médiation et de transmission du savoir.
Programme d’Avril
Mercredi 1er 18h30 Ciné débat la nuit du fake
Mercredi 15 15h Micro conférence Scandaleux art
Mercredi 22 18h30 Quizz Question pour un Pigeon
Visite libre et gratuite. .
Pôle des énergies 19 Route de la Cascade Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 07 61
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English :
L’événement Micro-Folie Le mois du Fake Bourganeuf a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Creuse Sud Ouest