Micro-folie Le parc, ballet Médiathèque Yvon Tondon Pont-à-Mousson
Micro-folie Le parc, ballet Médiathèque Yvon Tondon Pont-à-Mousson vendredi 12 décembre 2025.
Micro-folie Le parc, ballet
Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Gratuit
Gratuit
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-12 19:00:00
fin : 2025-12-12 20:40:00
2025-12-12
Le parc, ballet , sur une musique de Mozart et une chorégraphie d’Angelin Preljocaj
La Micro-Folie propose comme tous les ans depuis son inauguration la diffusion exceptionnelle d’un opéra ou d’un ballet.
Qu’en est-il aujourd’hui de l’amour , se demandait Angelin Preljocaj en 1994, lors de la création du Parc pour l’Opéra national de Paris. Trente ans plus tard, le monde a encore changé mais son ballet intemporel a fait le tour du monde. Dans un jardin à la française, le chorégraphe nous entraîne dans des jeux de séduction du Grand Siècle et du siècle des Lumières en convoquant notre imaginaire classique musical ou littéraire pages célèbres de Mozart, Carte du Tendre et Liaisons dangereuses.
Mais Angelin Preljocaj s’affranchit de la tradition en introduisant une bande sonore contemporaine et une grammaire chorégraphique composée de lignes brisées ou d’élans sensuels. À l’image du dernier pas de deux où les corps tournoient pour un baiser langoureux un moment de grâce devenu la signature de ce ballet.
A partir de 14 ans
Gratuit sur inscription au 03 83 84 09 09Tout public
Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 84 09 09 mediatheque@ccbpam.fr
English :
Le parc, ballet, with music by Mozart and choreography by Angelin Preljocaj
Every year since its inauguration, La Micro-Folie has offered an exceptional performance of an opera or ballet.
What is love today? asked Angelin Preljocaj in 1994, when he created Parc for the Opéra national de Paris. Thirty years on, the world has changed yet again, but his timeless ballet has toured the globe. Set in a French garden, the choreographer draws us into the seduction games of the Grand Siècle and the Age of Enlightenment, summoning up our classical musical and literary imaginations: famous pages by Mozart, Carte du Tendre and Dangerous Liaisons.
But Angelin Preljocaj frees himself from tradition by introducing a contemporary soundtrack and a choreographic grammar composed of broken lines and sensual impulses. As in the final pas de deux, where the bodies swirl together for a languorous kiss: a moment of grace that has become the signature of this ballet.
Ages 14 and up
Free with registration on 03 83 84 09 09
German :
Der Park, Ballett , mit Musik von Mozart und einer Choreografie von Angelin Preljocaj
Die Micro-Folie bietet wie jedes Jahr seit ihrer Eröffnung die außergewöhnliche Übertragung einer Oper oder eines Balletts an.
Wie steht es heute um die Liebe? , fragte sich Angelin Preljocaj 1994, als er Le Parc für die Pariser Nationaloper entwarf. Dreißig Jahre später hat sich die Welt wieder verändert, aber sein zeitloses Ballett ist um die Welt gegangen. In einem französischen Garten entführt uns der Choreograf in die Verführungsspiele des Grand Siècle und der Aufklärung, indem er unsere klassische musikalische oder literarische Vorstellungswelt aufruft: berühmte Seiten von Mozart, Carte du Tendre und Liaisons dangereuses.
Aber Angelin Preljocaj befreit sich von der Tradition, indem er einen zeitgenössischen Soundtrack und eine choreografische Grammatik einführt, die aus gebrochenen Linien und sinnlichen Impulsen besteht. So wie der letzte Pas de deux, in dem sich die Körper zu einem schmachtenden Kuss drehen: ein Moment der Anmut, der zum Markenzeichen dieses Balletts geworden ist.
Ab 14 Jahren
Kostenlos nach Anmeldung unter 03 83 84 09 09
Italiano :
Le parc , balletto con musiche di Mozart e coreografie di Angelin Preljocaj
Come ogni anno dalla sua inaugurazione, La Micro-Folie propone una rappresentazione eccezionale di un’opera o di un balletto.
Che cos’è l’amore oggi? si chiedeva Angelin Preljocaj nel 1994, quando creò Parc per l’Opéra National de Paris. Trent’anni dopo, il mondo è cambiato di nuovo, ma il suo balletto senza tempo ha fatto il giro del mondo. Ambientato in un giardino alla francese, il coreografo ci trascina nei giochi di seduzione del Grand Siècle e del Secolo dei Lumi invocando il nostro immaginario musicale e letterario classico: celebri pagine di Mozart, Carte du Tendre e Dangerous Liaisons.
Ma Angelin Preljocaj si affranca dalla tradizione introducendo una colonna sonora contemporanea e una grammatica coreografica fatta di linee spezzate e impulsi sensuali. Come il pas de deux finale, in cui i corpi volteggiano per un bacio languido: un momento di grazia che è diventato la firma di questo balletto.
Dai 14 anni in su
Gratuito con iscrizione al numero 03 83 84 09 09
Espanol :
Le parc , ballet con música de Mozart y coreografía de Angelin Preljocaj
Como cada año desde su inauguración, La Micro-Folie ofrece una representación excepcional de una ópera o un ballet.
¿Qué es el amor hoy? , se preguntaba Angelin Preljocaj en 1994, cuando creó Parc para la Ópera Nacional de París. Treinta años después, el mundo ha vuelto a cambiar, pero su ballet atemporal ha recorrido el mundo entero. En un jardín a la francesa, el coreógrafo nos introduce en los juegos de seducción del Grand Siècle y el Siglo de las Luces invocando nuestro imaginario musical y literario clásico: páginas célebres de Mozart, Carte du Tendre y Dangerous Liaisons.
Pero Angelin Preljocaj se libera de la tradición introduciendo una banda sonora contemporánea y una gramática coreográfica hecha de líneas quebradas e impulsos sensuales. Como el pas de deux final, en el que los cuerpos se arremolinan para darse un lánguido beso: un momento de gracia que se ha convertido en la firma de este ballet.
A partir de 14 años
Gratis previa inscripción en el 03 83 84 09 09
L’événement Micro-folie Le parc, ballet Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2025-11-15 par OT PONT A MOUSSON