Micro-Folie Le portrait dans l’art Salle Saint André Chamberet

Salle Saint André 12 place St Symphorien Chamberet Corrèze
La Micro-Folie vous invite à la conférence Le portrait dans l’art, à la salle Saint André.
Le portrait est un genre artistique qui a traversé tous les âges. Cette conférence propose de revenir sur les différentes formes que peuvent avoir pris ces portraits et ce qu’ils disent de leur époque. .
Salle Saint André 12 place St Symphorien Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 43 05 56 micro-folie@ccv2m.fr
