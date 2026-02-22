Micro-Folie le rendez-vous des enfants Centre culturel La Conserverie Lubersac
Micro-Folie le rendez-vous des enfants
Centre culturel La Conserverie 6 avenue du Château Lubersac Corrèze
Le rendez-vous des enfants dans le cadre la micro-folie.
Thème avril Notre-Dame de Paris
Accompagné d’un adulte, viens découvrir la collection du Musée Numérique et assister à un temps ludique.
Lecture d’histoire suivi d’un atelier mon vitrail .
Un jus de pomme te sera offert. .
Centre culturel La Conserverie 6 avenue du Château Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 20 00 laconserverie@lubersacpompadour.fr
