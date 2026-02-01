Micro Folie: Les 5 Sens au Musée L’interlude L’Huisserie

Micro Folie: Les 5 Sens au Musée

L’interlude 21 Rue du Maine L’Huisserie Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 15:30:00

fin : 2026-02-25 16:30:00

Date(s) :

2026-02-25

Animation Micro-Folie Les 5 sens au musée!

La Micro-Folie de Laval s’invite à L’interlude et vous propose une exploration sensorielle des œuvres du musée numérique, en lecture et en musique.

Laissez-vous transporter à travers l’histoire d’une œuvre d’art et de son artiste grâce à l’album Les 5 sens au musée de Caroline Desnoëttes. Le temps de la lecture passé, découvrez l’œuvre et ses détails grâce au musée numérique.

La Micro-Folie est une galerie d’art virtuelle, réunissant plusieurs milliers d’œuvres de nombreuses institutions et musées.

Animé par Juliette Maharaux, médiatrice culturelle.

En famille dès 3 ans, sur inscription. .

L’interlude 21 Rue du Maine L’Huisserie 53970 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 91 00 05 mediatheque@lhuisserie.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Micro-Folie animation: The 5 senses at the museum!

L’événement Micro Folie: Les 5 Sens au Musée L’Huisserie a été mis à jour le 2026-02-12 par LAVAL TOURISME