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Micro-Folie Les avant-gardes, le tournant du début du XXè siècle Rue Adrien Barnetche Saint-Jean-de-Luz

Micro-Folie Les avant-gardes, le tournant du début du XXè siècle Rue Adrien Barnetche Saint-Jean-de-Luz

Micro-Folie Les avant-gardes, le tournant du début du XXè siècle Rue Adrien Barnetche Saint-Jean-de-Luz vendredi 7 août 2026.

Lieu : Rue Adrien Barnetche

Adresse : Maison Parc Ducontenia

Ville : 64500 Saint-Jean-de-Luz

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Saint-Jean-de-Luz

Micro-Folie Les avant-gardes, le tournant du début du XXè siècle

Rue Adrien Barnetche Maison Parc Ducontenia Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07 20:15:00

Date(s) :
2026-08-07

Comment est-on passés des beaux tableaux de portraits et de paysages à s’extasier devant Carré blanc sur fond blanc ? Entre révolution industrielle et révolution artistique, la Micro-Folie vous propose de comprendre le tournant qui s’est joué dans le milieu artistique au début du XXème siècle.   .

Rue Adrien Barnetche Maison Parc Ducontenia Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 52 60 63  micro-folie@saintjeandeluz.fr

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English : Micro-Folie Les avant-gardes, le tournant du début du XXè siècle

L’événement Micro-Folie Les avant-gardes, le tournant du début du XXè siècle Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Pays Basque

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