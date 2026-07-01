Micro-Folie – Les collections, Chapelle de l’Observance, Draguignan
mardi 7 juillet 2026 · Chapelle de l'Observance · Draguignan
Informations pratiques
Micro-Folie – Les collections 7 juillet – 25 août, les mardis Chapelle de l’Observance Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-07T10:00:00+02:00 – 2026-07-07T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-25T10:00:00+02:00 – 2026-08-25T17:00:00+02:00
Micro-folie vous propose en visite libre des œuvres numérisées par les institutions et musées nationaux. Chaque semaine, la collection change et vous emmène parmi les musées les plus emblématiques !
Découvrez le programme des Micro-Folies en lien avec les expositions de la Chapelle de l’Observance au 07 63 03 93 34 ou sur microfolie@draguignan.fr
Programme de Micro-Folie du mois de l’été :
Du 30 juin au 4 juillet
COLLECTION NOTRE-DAME DE PARIS
10h à 17h – Visite libre
Du 7 au 11 juillet
COLLECTION NORMANDIE
10h à 17h – Visite libre
Du 15 au 18 juillet
COLLECTION BRETAGNE
10h à 17h – Visite libre
Du 21 au 25 juillet
COLLECTION PAYS DE LA LOIRE
10h à 17h – Visite libre
Du 28 juillet au 1er août
COLLECTION GUADELOUPE-MARTINIQUE-GUYANE
10h à 17h – Visite libre
Du 4 au 8 août
COLLECTION NATIONALE 1
10h à 17h – Visite libre
Du 11 au 14 août
COLLECTION NATIONALE 2
10h à 17h – Visite libre
Du 17 au 21 août
COLLECTION HAUTS-DE-FRANCE
10h à 17h – Visite libre
Du 24 au 28 août
COLLECTION RÉSIDENCES ROYALES EUROPÉENNES
10h à 17h – Visite libre
De 10h à 17h – Chapelle de l’Observance
Contact : 04 94 84 54 31
Chapelle de l’Observance 2 montée du rigoulier draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:microfolie@draguignan.fr »}]
Le programme de cet été
À voir aussi à Draguignan (Var)
- Danse – Initiation à la salsa, bachata et kizomba, Jardin Anglès, Draguignan 1 juillet 2026
- Musée des ATP – Atelier Décore ton corso, Musée des Arts et Traditions populaires (ATP), Draguignan 2 juillet 2026
- Tournoi de Scrabble international, Complexe Saint Exupéry, Draguignan 3 juillet 2026
- Animation – Visite gourmande, Musée des Arts et Traditions populaires (ATP), Draguignan 3 juillet 2026
- Le Bal populaire de Draguignan, Place du Marché, Draguignan 3 juillet 2026