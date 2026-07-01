Micro-Folie – Les collections, Chapelle de l’Observance, Draguignan

Informations pratiques

Micro-Folie – Les collections 7 juillet – 25 août, les mardis Chapelle de l’Observance Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T10:00:00+02:00 – 2026-07-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-25T10:00:00+02:00 – 2026-08-25T17:00:00+02:00

Micro-folie vous propose en visite libre des œuvres numérisées par les institutions et musées nationaux. Chaque semaine, la collection change et vous emmène parmi les musées les plus emblématiques !

Découvrez le programme des Micro-Folies en lien avec les expositions de la Chapelle de l’Observance au 07 63 03 93 34 ou sur microfolie@draguignan.fr

Programme de Micro-Folie du mois de l’été :

Du 30 juin au 4 juillet

COLLECTION NOTRE-DAME DE PARIS

10h à 17h – Visite libre

Du 7 au 11 juillet

COLLECTION NORMANDIE

10h à 17h – Visite libre

Du 15 au 18 juillet

COLLECTION BRETAGNE

10h à 17h – Visite libre

Du 21 au 25 juillet

COLLECTION PAYS DE LA LOIRE

10h à 17h – Visite libre

Du 28 juillet au 1er août

COLLECTION GUADELOUPE-MARTINIQUE-GUYANE

10h à 17h – Visite libre

Du 4 au 8 août

COLLECTION NATIONALE 1

10h à 17h – Visite libre

Du 11 au 14 août

COLLECTION NATIONALE 2

10h à 17h – Visite libre

Du 17 au 21 août

COLLECTION HAUTS-DE-FRANCE

10h à 17h – Visite libre

Du 24 au 28 août

COLLECTION RÉSIDENCES ROYALES EUROPÉENNES

10h à 17h – Visite libre

De 10h à 17h – Chapelle de l’Observance

Contact : 04 94 84 54 31

Chapelle de l’Observance 2 montée du rigoulier draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:microfolie@draguignan.fr »}]

Le programme de cet été