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Micro-Folie – Les collections, Chapelle de l’Observance, Draguignan

mardi 7 juillet 2026 · Chapelle de l'Observance · Draguignan

Micro-Folie – Les collections, Chapelle de l’Observance, Draguignan

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Lieu
Chapelle de l'Observance
Adresse
2 montée du rigoulier draguignan
Ville
83300 Draguignan
Département
Var

Micro-Folie – Les collections 7 juillet – 25 août, les mardis Chapelle de l’Observance Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-07T10:00:00+02:00 – 2026-07-07T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-25T10:00:00+02:00 – 2026-08-25T17:00:00+02:00

Micro-folie vous propose en visite libre des œuvres numérisées par les institutions et musées nationaux. Chaque semaine, la collection change et vous emmène parmi les musées les plus emblématiques !

Découvrez le programme des Micro-Folies en lien avec les expositions de la Chapelle de l’Observance au 07 63 03 93 34 ou sur microfolie@draguignan.fr

Programme de Micro-Folie du mois de l’été :

Du 30 juin au 4 juillet
COLLECTION NOTRE-DAME DE PARIS
10h à 17h – Visite libre

Du 7 au 11 juillet
COLLECTION NORMANDIE
10h à 17h – Visite libre

Du 15 au 18 juillet
COLLECTION BRETAGNE
10h à 17h – Visite libre

Du 21 au 25 juillet
COLLECTION PAYS DE LA LOIRE
10h à 17h – Visite libre

Du 28 juillet au 1er août
COLLECTION GUADELOUPE-MARTINIQUE-GUYANE
10h à 17h – Visite libre

Du 4 au 8 août
COLLECTION NATIONALE 1
10h à 17h – Visite libre

Du 11 au 14 août
COLLECTION NATIONALE 2
10h à 17h – Visite libre

Du 17 au 21 août
COLLECTION HAUTS-DE-FRANCE
10h à 17h – Visite libre

Du 24 au 28 août
COLLECTION RÉSIDENCES ROYALES EUROPÉENNES
10h à 17h – Visite libre

De 10h à 17h – Chapelle de l’Observance

Contact : 04 94 84 54 31

Chapelle de l’Observance 2 montée du rigoulier draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:microfolie@draguignan.fr »}]
Le programme de cet été

À voir aussi à Draguignan (Var)