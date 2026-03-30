Micro-Folie les détails de l’art, spécial nature Salle du conseil, sous la halle Lauzun
Micro-Folie les détails de l’art, spécial nature Salle du conseil, sous la halle Lauzun mercredi 15 avril 2026.
Micro-Folie les détails de l’art, spécial nature
Salle du conseil, sous la halle Rue Taillefer Lauzun Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Observe attentivement ! Cherche ces détails et grâce au focus, tente de deviner à quels tableaux ils appartiennent. Relèveras tu le défi ? À partir de 7 ans, gratuit et sans réservation.
Observe attentivement ! Cherche ces détails et grâce au focus, tente de deviner à quels tableaux ils appartiennent. Relèveras tu le défi ? À partir de 7 ans, gratuit et sans réservation. .
Salle du conseil, sous la halle Rue Taillefer Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 20 03 40 bibliofolie@ville-lauzun.fr
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English : Micro-Folie les détails de l’art, spécial nature
Watch carefully! Look for these details and, using the focus, try to guess which paintings they belong to. Are you up to the challenge? Ages 7 and up, free of charge, no reservation required.
L’événement Micro-Folie les détails de l’art, spécial nature Lauzun a été mis à jour le 2026-03-28 par OT du Pays de Lauzun
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