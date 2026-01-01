Micro-folie les émotions Rue des Roses Behren-lès-Forbach
Micro-folie les émotions
Rue des Roses Maison des services – Behren-lès-Forbach Moselle
Début : Mercredi Mercredi 2026-01-28 14:00:00
fin : 2026-01-28 16:00:00
Médiation Micro-Folie ce que les œuvres racontent de nos émotions . Art, émotions et ressenti comment les artistes traduisent la joie, la peur, la tristesse ou le rêve. Tout public.Tout public
Rue des Roses Maison des services – Behren-lès-Forbach 57460 Moselle Grand Est +33 3 87 20 25 63 cite.educative.behren@gmail.com
English :
Micro-Folie mediation: What artworks tell us about our emotions . Art, emotions and feelings: how artists express joy, fear, sadness or dreams. All ages.
