Micro-folie les émotions Rue des Roses Behren-lès-Forbach

Micro-folie les émotions

Rue des Roses Maison des services – Behren-lès-Forbach Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-01-28 14:00:00

fin : 2026-01-28 16:00:00

Date(s) :

2026-01-28

Médiation Micro-Folie ce que les œuvres racontent de nos émotions . Art, émotions et ressenti comment les artistes traduisent la joie, la peur, la tristesse ou le rêve. Tout public.Tout public

0 .

Rue des Roses Maison des services – Behren-lès-Forbach 57460 Moselle Grand Est +33 3 87 20 25 63 cite.educative.behren@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Micro-Folie mediation: What artworks tell us about our emotions . Art, emotions and feelings: how artists express joy, fear, sadness or dreams. All ages.

L’événement Micro-folie les émotions Behren-lès-Forbach a été mis à jour le 2026-01-13 par FORBACH TOURISME