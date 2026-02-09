Micro-folie, les Francophonies Salles des Aînés Lauzun

Micro-folie, les Francophonies

Salles des Aînés 40 Rue Eugène Mazelie Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Dans le cadre de la semaine de la langue française et de la francophonie, adultes et enfants pourront participer à une dictée en québécois ainsi qu’à une initiation à l’occitan. Une manière ludique de découvrir ces langues vivantes, leur histoire et la diversité des formes d’expression.

Dans le cadre de la semaine de la langue française et de la francophonie, adultes et enfants pourront participer à une dictée en québécois ainsi qu’à une initiation à l’occitan. Une manière ludique de découvrir ces langues vivantes, leur histoire et la diversité des formes d’expression au sein de la francophonie. .

Salles des Aînés 40 Rue Eugène Mazelie Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 20 03 40 bibliofolie@ville-lauzun.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Micro-folie, les Francophonies

As part of French Language and Francophonie Week, adults and children can take part in a dictation in Québécois and an introduction to Occitan. A fun way to discover these living languages, their history and the diversity of their forms of expression.

L’événement Micro-folie, les Francophonies Lauzun a été mis à jour le 2026-02-05 par OT du Pays de Lauzun