Micro-Folie les gardiens de la forêt Salles Jules Ferry Lauzun

Micro-Folie les gardiens de la forêt

Salles Jules Ferry 9 Bd de la Sablière Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-11 2026-04-18 2026-04-25

La Micro-Folie vous propose un voyage engagé et sensible auprès des peuples autochtones, gardiens des forêts primaire, pour repenser notre lien à la nature à raison d’un épisode par semaine. Apprenez en plus sur ces gardiens de la forêt et leurs histoires. Petits court-métrages ouvert à tous.

La Micro-Folie vous propose un voyage engagé et sensible auprès des peuples autochtones, gardiens des forêts primaire, pour repenser notre lien à la nature à raison d’un épisode par semaine. Apprenez en plus sur ces gardiens de la forêt et leurs histoires. Ces petits court-métrages instructif sont ouvert à tous sans inscription. .

Salles Jules Ferry 9 Bd de la Sablière Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 20 03 40 bibliofolie@ville-lauzun.fr

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English : Micro-Folie les gardiens de la forêt

Micro-Folie takes you on an engaging and sensitive journey with indigenous peoples, the guardians of the primary forests, to rethink our relationship with nature, with one episode per week. Learn more about these forest guardians and their stories. Short films open to all.

L’événement Micro-Folie les gardiens de la forêt Lauzun a été mis à jour le 2026-03-28 par OT du Pays de Lauzun