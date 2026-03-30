Micro-Folie les gardiens de la forêt Salles Jules Ferry Lauzun
Micro-Folie les gardiens de la forêt Salles Jules Ferry Lauzun samedi 4 avril 2026.
Micro-Folie les gardiens de la forêt
Salles Jules Ferry 9 Bd de la Sablière Lauzun Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-04 2026-04-11 2026-04-18 2026-04-25
La Micro-Folie vous propose un voyage engagé et sensible auprès des peuples autochtones, gardiens des forêts primaire, pour repenser notre lien à la nature à raison d’un épisode par semaine. Apprenez en plus sur ces gardiens de la forêt et leurs histoires. Petits court-métrages ouvert à tous.
La Micro-Folie vous propose un voyage engagé et sensible auprès des peuples autochtones, gardiens des forêts primaire, pour repenser notre lien à la nature à raison d’un épisode par semaine. Apprenez en plus sur ces gardiens de la forêt et leurs histoires. Ces petits court-métrages instructif sont ouvert à tous sans inscription. .
Salles Jules Ferry 9 Bd de la Sablière Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 20 03 40 bibliofolie@ville-lauzun.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Micro-Folie les gardiens de la forêt
Micro-Folie takes you on an engaging and sensitive journey with indigenous peoples, the guardians of the primary forests, to rethink our relationship with nature, with one episode per week. Learn more about these forest guardians and their stories. Short films open to all.
L’événement Micro-Folie les gardiens de la forêt Lauzun a été mis à jour le 2026-03-28 par OT du Pays de Lauzun
À voir aussi à Lauzun (Lot-et-Garonne)
- Micro-Folie décoration de Pâques Salle du conseil, sous la halle Lauzun 4 avril 2026
- Micro-Folie création de fleur en origami Salle du conseil, sous la halle Lauzun 11 avril 2026
- Thé dansant d’Harmonie Salle polyvalente Lauzun 12 avril 2026
- Micro-Folie les détails de l’art, spécial nature Salle du conseil, sous la halle Lauzun 15 avril 2026
- Prolongement du Printemps des Poètes concert-déclamation de Yan Levionnois Lauzun 18 avril 2026