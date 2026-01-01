Micro-folie les géants de l’Art Frida Kahlo Place Lafayette Brioude
Micro-folie les géants de l’Art Frida Kahlo Place Lafayette Brioude vendredi 30 janvier 2026.
Micro-folie les géants de l’Art Frida Kahlo
Place Lafayette Le Doyenné Brioude Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 17:30:00
fin : 2026-01-30
Date(s) :
2026-01-30
Diffusion d’un documentaire ARTE dans le cadre du Musée numérique.
.
Place Lafayette Le Doyenné Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 90 46 84 microfoliebrioude@ville-brioude.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Broadcast of an ARTE documentary as part of the Digital Museum.
L’événement Micro-folie les géants de l’Art Frida Kahlo Brioude a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne