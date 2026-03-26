Micro folie | Les mercredis jeux en folie Micro folie Bergerac

Micro folie | Les mercredis jeux en folie

Micro folie 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Quai Cyrano, Micro-Folie de la CAB, vous accueilles pour les mercredis jeux en folie sur le thème suivant “la mer et les poissons”.

Activité autorisée à partir de 8 ans (accompagnés d’un adulte). Entrée gratuite sur inscription. .

Micro folie 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 60 17 ludotheque@la-cab.fr

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English : Micro folie | Les mercredis jeux en folie

L’événement Micro folie | Les mercredis jeux en folie Bergerac a été mis à jour le 2026-03-21 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides