Micro folie | Les mercredis jeux en folie Micro folie Bergerac
Micro folie | Les mercredis jeux en folie Micro folie Bergerac mercredi 1 avril 2026.
Micro folie | Les mercredis jeux en folie
Micro folie 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Quai Cyrano, Micro-Folie de la CAB, vous accueilles pour les mercredis jeux en folie sur le thème suivant “la mer et les poissons”.
Activité autorisée à partir de 8 ans (accompagnés d’un adulte). Entrée gratuite sur inscription. .
Micro folie 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 60 17 ludotheque@la-cab.fr
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English : Micro folie | Les mercredis jeux en folie
L’événement Micro folie | Les mercredis jeux en folie Bergerac a été mis à jour le 2026-03-21 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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