Micro-Folie « Les secrets de Notre Dame de Paris » Saint-Julien-en-Born
Espace Benjamin Baqué Saint-Julien-en-Born Landes
Gratuit
Début : 2025-10-08
fin : 2025-10-24
2025-10-08
Venez découvrir les œuvres des plus grands musées nationaux et internationaux à travers le Musée numérique et promenez-vous dans Notre Dame de Paris grâce aux casques de Réalité Virtuelle (dès 13 ans).
Horaires du Musée Numérique en accès libre
Mercredi 9h-12h / 14h-17h
Jeudi 14h-17h
Vendredi 16h-19h
Samedi 9h-13h
Ateliers proposés sur inscription
– Jeudi 9 18h « Ma maison à l’autre bout du monde » et à 19h « Formes et couleurs de l’architecture dominicaine »
– Vendredi 10 18h « L’architecture landaise, ce grand paradoxe » Apéro culturel
– Mercredi 15 15h « C’est moi l’archi » Atelier pour les 6 à 10 ans
– Samedi 18 15h Café-goûter « Notre Dame décortiquée »
– Dimanche 19 10h « Petit dej en folie » atelier créatif
– Mercredi 22 15h « C’est moi l’archi » Atelier pour les enfants de 6 à 10 ans
– Jeudi 23 15h Café-goûter « aller à l’école dans une fourmilière »
Gratuit. .
Espace Benjamin Baqué Saint-Julien-en-Born 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 68 90 09 mediation-culturelle@cc-cln.fr
