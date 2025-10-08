Micro-Folie « Les secrets de Notre Dame de Paris » Saint-Julien-en-Born

Micro-Folie « Les secrets de Notre Dame de Paris » Saint-Julien-en-Born mercredi 8 octobre 2025.

Micro-Folie « Les secrets de Notre Dame de Paris »

Espace Benjamin Baqué Saint-Julien-en-Born Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-08

Venez découvrir les œuvres des plus grands musées nationaux et internationaux à travers le Musée numérique et promenez-vous dans Notre Dame de Paris grâce aux casques de Réalité Virtuelle (dès 13 ans).

Horaires du Musée Numérique en accès libre

Mercredi 9h-12h / 14h-17h

Jeudi 14h-17h

Vendredi 16h-19h

Samedi 9h-13h

Ateliers proposés sur inscription

– Jeudi 9 18h « Ma maison à l’autre bout du monde » et à 19h « Formes et couleurs de l’architecture dominicaine »

– Vendredi 10 18h « L’architecture landaise, ce grand paradoxe » Apéro culturel

– Mercredi 15 15h « C’est moi l’archi » Atelier pour les 6 à 10 ans

– Samedi 18 15h Café-goûter « Notre Dame décortiquée »

– Dimanche 19 10h « Petit dej en folie » atelier créatif

– Mercredi 22 15h « C’est moi l’archi » Atelier pour les enfants de 6 à 10 ans

– Jeudi 23 15h Café-goûter « aller à l’école dans une fourmilière »

Gratuit. .

Espace Benjamin Baqué Saint-Julien-en-Born 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 68 90 09 mediation-culturelle@cc-cln.fr

English : Micro-Folie « Les secrets de Notre Dame de Paris »

German : Micro-Folie « Les secrets de Notre Dame de Paris »

Italiano :

Espanol : Micro-Folie « Les secrets de Notre Dame de Paris »

L’événement Micro-Folie « Les secrets de Notre Dame de Paris » Saint-Julien-en-Born a été mis à jour le 2025-09-13 par Côte Landes Nature Tourisme