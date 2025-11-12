Micro-folie Les Z’arteliers Fabrique ton portrait Mediatheque municipale Ruelle-sur-Touvre

Micro-folie Les Z’arteliers Fabrique ton portrait

Mediatheque municipale 15 Rue de Puyguillen Ruelle-sur-Touvre Charente

Début : 2025-11-12 14:30:00

fin : 2025-11-12

L’équipe de l’atelier du Bouc te fait découvrir les secrets de la sérigraphie, de la composition à la couleur. Tu réaliseras un portrait composé de 3 couleurs à l’aide de formes géométriques et abstraites, à même l’écran de sérigraphie.

Mediatheque municipale 15 Rue de Puyguillen Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 34 89

English :

The Atelier du Bouc team introduces you to the secrets of screen printing, from composition to color. You’ll create a 3-color portrait using geometric and abstract shapes, right on the screen.

German :

Das Team des Ateliers du Bouc führt dich in die Geheimnisse des Siebdrucks ein, von der Komposition bis zur Farbe. Du wirst ein aus drei Farben zusammengesetztes Porträt mithilfe geometrischer und abstrakter Formen direkt auf dem Sieb des Siebdruckers herstellen.

Italiano :

Il team dell’Atelier du Bouc vi mostrerà i segreti della serigrafia, dalla composizione al colore. Creerete un ritratto a 3 colori utilizzando forme geometriche e astratte, direttamente sullo schermo.

Espanol :

El equipo del Atelier du Bouc te mostrará los secretos de la serigrafía, desde la composición hasta el color. Creará un retrato en 3 colores utilizando formas geométricas y abstractas, directamente en la pantalla.

