Micro-folie Les Z’arteliers Zootrope Mediatheque municipale Ruelle-sur-Touvre

Micro-folie Les Z’arteliers Zootrope

Mediatheque municipale 15 Rue de Puyguillen Ruelle-sur-Touvre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 14:30:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Amuse-toi avec la persistance rétinienne et joue avec les illusions en fabriquant ton propre zootrope. Inventé en 1884, le zootrope permet de donner l’illusion de mouvement à un personnage dessiné.

.

Mediatheque municipale 15 Rue de Puyguillen Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 34 89

English :

Have fun with persistence of vision and play with illusions by making your own zoetrope. Invented in 1884, the zoetrope gives the illusion of movement to a drawn character.

German :

Amüsiere dich mit der Retina Persistenz und spiele mit Illusionen, indem du dein eigenes Zootrop herstellst. Das Zootrop wurde 1884 erfunden und ermöglicht es, einer gezeichneten Figur die Illusion von Bewegung zu verleihen.

Italiano :

Divertitevi con la persistenza della vista e giocate con le illusioni realizzando il vostro zoetrope. Inventato nel 1884, lo zoetrope dà l’illusione del movimento a un personaggio disegnato.

Espanol :

Diviértete con la persistencia visual y juega con las ilusiones fabricando tu propio zoótropo. Inventado en 1884, el zoótropo da la ilusión de movimiento a un personaje dibujado.

L’événement Micro-folie Les Z’arteliers Zootrope Ruelle-sur-Touvre a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême