La Micro-Folie de la CAB | L’or luxe, épopées et légendes (doc Arte) Micro folie Bergerac

La Micro-Folie de la CAB | L’or luxe, épopées et légendes (doc Arte)

Micro folie 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Synonyme de richesse et de pouvoir, l’or n’a cessé de fasciner au cours de l’histoire. Etudié par les alchimistes, traqué par les chercheurs d’or, moulé dans les parures des souverains, il a aussi inspiré de nombreuses légendes comme celle de la Toison d’Or. Aux côtés de spécialistes, d’archéologues et d’alchimistes, retour sur l’histoire captivante du précieux métal.

Réalisé par Tanja Dammertz .

Micro folie 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 60 17 ludotheque@la-cab.fr

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English : La Micro-Folie de la CAB | L’or luxe, épopées et légendes (doc Arte)

L’événement La Micro-Folie de la CAB | L’or luxe, épopées et légendes (doc Arte) Bergerac a été mis à jour le 2026-03-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides