Micro-folie, maxi réalité virtuelle !

145 Rue de Cannetille Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22 17:00:00

Date(s) :

2026-04-22 2026-05-27 2026-06-19

Venez découvrir une sélection de contenus immersifs à 360° grâce à 2 casque de réalité virtuelle.

Documentaires, spectacles, visites virtuelles. Voyagez à travers des expositions interactives, explorez des monuments historiques grâce à la magie de la Réalité virtuelle. Les casques de réalité virtuelle sont accessibles à partir de 13 ans. Réservation obligatoire !

Suggestion du mois d’avril En tête à tête avec la Joconde

Suggestion du mois de mai Pompéï 360°

Suggestion du mois de juin Un bar aux Folies Bergère d’Edouard Manet .

145 Rue de Cannetille Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 7 65 89 59 99 microfolie@ville-saint-amand-montrond.fr

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English :

Discover a selection of 360° immersive content thanks to 2 virtual reality headsets.

L’événement Micro-folie, maxi réalité virtuelle ! Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-03-21 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE