Micro-Folie, Médiathèque de Saint-Dizier, Saint-Dizier

Micro-Folie Samedi 11 avril, 10h00 Médiathèque de Saint-Dizier Haute-Marne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-11T10:00:00+02:00 – 2026-04-11T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-11T10:00:00+02:00 – 2026-04-11T12:00:00+02:00

La Micro-Folie et l’atelier d’écriture “Des mots…juste des mots” s’allient pour vous faire voyager au travers d’une carte postale créée de vos propres mains en collage complétée par un petit texte.

Sur un diaporama, vous découvrirez des lieux emblématiques de votre ville ou région et choisirez des images imprimées pour la création de votre carte postale. Soyez curieux et inventifs !

A partir de 18 ans

Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66 https://www.facebook.com/mediatheque.saintdizier/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 56 56 66 »}]

