Micro-Folie Médiathèque du Val de Blaise Wassy

Micro-Folie Samedi 29 novembre, 10h30 Médiathèque du Val de Blaise Haute-Marne

entrée libre

Début : 2025-11-29T10:30:00 – 2025-11-29T12:00:00

Fin : 2025-11-29T10:30:00 – 2025-11-29T12:00:00

Découvre le collage à partir de matériaux de récupération et invente ta propre composition.

Médiathèque du Val de Blaise Place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est 03 25 04 08 70

L’art de recycler numérique collage