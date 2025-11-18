Micro-Folie Médiathèque du Val de Blaise Wassy
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-13T10:30:00 – 2025-12-13T12:00:00
Fin : 2025-12-13T10:30:00 – 2025-12-13T12:00:00
Découvre l’univers coloré et dynamique de Keith Haring, puis invente ton propre personnage en mouvement.
Médiathèque du Val de Blaise Place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est 03 25 04 08 70 https://www.facebook.com/mediatheque.wassy/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 04 08 70 »}]
Street art numérique street art