Micro-Folie Médiathèque du Val de Blaise Wassy

Micro-Folie Samedi 13 décembre, 10h30 Médiathèque du Val de Blaise Haute-Marne

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-13T10:30:00 – 2025-12-13T12:00:00

Fin : 2025-12-13T10:30:00 – 2025-12-13T12:00:00

Découvre l’univers coloré et dynamique de Keith Haring, puis invente ton propre personnage en mouvement.

Médiathèque du Val de Blaise Place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est 03 25 04 08 70 https://www.facebook.com/mediatheque.wassy/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 04 08 70 »}]

Street art numérique street art