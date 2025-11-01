Micro-Folie Médiathèque du Val de Blaise Wassy

Micro-Folie Vendredi 16 janvier 2026, 18h00 Médiathèque du Val de Blaise Haute-Marne

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-16T18:00:00 – 2026-01-16T19:00:00

Fin : 2026-01-16T18:00:00 – 2026-01-16T19:00:00

Plonge dans la magie des studios Ghibli et peins ton propre paysage poétique !

Médiathèque du Val de Blaise Place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est 03 25 04 08 70 https://www.facebook.com/mediatheque.wassy/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 04 08 70 »}]

Des paysages façon Ghibli art numérique