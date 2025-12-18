Micro-Folie Mémoire en Partage

Dun-le-Palestel Creuse

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

2026-03-19

La Micro-Folie du Pays Dunois donne rendez-vous aux habitants de la commune de Dun le Palestel en vue d’une collecte mémorielle, afin de sauvegarder une part de l’histoire et de l’âme de la commune, lors d’une réunion filmée.

Cette collecte permettra d’étoffer les futures expositions temporaires de l’Office de Tourisme de Dun-le-Palestel, qui mettront en lumière l’histoire et les richesses des différentes communes du Pays Dunois.

Venez avec vos anecdotes du passé et vos chansons, contes et légendes locaux.

Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 24 61

