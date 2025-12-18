Micro-Folie Mémoire en Partage Fresselines
La Micro-Folie du Pays Dunois donne rendez-vous aux habitants de la commune de Fresselines en vue d’une collecte mémorielle, afin de sauvegarder une part de l’histoire et de l’âme de la commune, lors d’une réunion filmée.
Cette collecte permettra d’étoffer les futures expositions temporaires de l’Office de Tourisme de Dun-le-Palestel, qui mettront en lumière l’histoire et les richesses des différentes communes du Pays Dunois.
Venez avec vos anecdotes du passé et vos chansons, contes et légendes locaux.
Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 24 61
