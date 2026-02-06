Micro-folie micro-conférence Frida Kahlo, portrait d’artiste Les Carmélites Ploërmel

Micro-folie micro-conférence Frida Kahlo, portrait d’artiste

Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel Morbihan

Début : 2026-03-25 15:00:00

fin : 2026-03-25 15:45:00

2026-03-25

Embarquez ce mois-ci pour une visite-conférence sur les pas de l’artiste mexicaine Frida Kahlo. Femme et artiste libre et engagée, Frida Kahlo dévoile un univers artistique aux couleurs éclatantes et aux éléments oniriques. Son thème de prédilection l’autoportrait. Et si les autoportraits de l’artiste pouvaient parler ? Que nous diraient-ils de son histoire ?

Animation de 30mn, à 15h. Tout public .

Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne

