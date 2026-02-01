Micro-folie micro-conférence le château de Chambord à la loupe Les Carmélites Ploërmel

Micro-folie micro-conférence le château de Chambord à la loupe

Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 15:00:00

fin : 2026-02-14 15:45:00

Date(s) :

2026-02-14

Au mois de février, la Micro-Folie part à la découverte d’un des plus prestigieux château français.

Embarquez pour une exploration du Château de Chambord avec la médiatrice de la Micro-Folie et laissez-vous surprendre par l’histoire de ce monument emblématique. Au programme analyse architecturale, découverte des secrets de construction et rencontre de personnages illustres. Rejoignez la micro-folie pour le découvrir.

Animation de 45mn, à 15h. Tout public .

Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Micro-folie micro-conférence le château de Chambord à la loupe Ploërmel a été mis à jour le 2026-02-06 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande