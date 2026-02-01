Micro-folie micro-conférence le château de Chambord à la loupe Les Carmélites Ploërmel
Micro-folie micro-conférence le château de Chambord à la loupe Les Carmélites Ploërmel samedi 14 février 2026.
Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel Morbihan
Début : 2026-02-14 15:00:00
fin : 2026-02-14 15:45:00
2026-02-14
Au mois de février, la Micro-Folie part à la découverte d’un des plus prestigieux château français.
Embarquez pour une exploration du Château de Chambord avec la médiatrice de la Micro-Folie et laissez-vous surprendre par l’histoire de ce monument emblématique. Au programme analyse architecturale, découverte des secrets de construction et rencontre de personnages illustres. Rejoignez la micro-folie pour le découvrir.
Animation de 45mn, à 15h. Tout public .
