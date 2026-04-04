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Micro-folie micro-conférence Les grandes évolutions architecturales de l’Antiquité à nos jours Les Carmélites Ploërmel

Micro-folie micro-conférence Les grandes évolutions architecturales de l’Antiquité à nos jours Les Carmélites Ploërmel mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Les Carmélites

Adresse : 4 Rue du Sénéchal Thuault

Ville : 56800 Ploërmel

Département : Morbihan

Début : 2026-05-06T15:00:00

Fin : 2026-05-06T16:00:00

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Ploërmel

Micro-folie micro-conférence Les grandes évolutions architecturales de l’Antiquité à nos jours

Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 15:00:00
fin : 2026-05-06 16:00:00

Date(s) :
2026-05-06

En mai, retracez l’histoire de l’architecture européenne lors de micro-conférences. Des premières cités antiques à l’habitat moderne, suivez le cours de l’histoire avec la médiatrice de la Micro-folie pour découvrir des secrets de construction et de fabuleuses innovations architecturales. Tout public. Durée 1h.   .

Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne  

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English :

L’événement Micro-folie micro-conférence Les grandes évolutions architecturales de l’Antiquité à nos jours Ploërmel a été mis à jour le 2026-04-04 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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