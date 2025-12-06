Micro-folie micro-conférence Petits secrets des grands tableaux du Louvre Les Carmélites Ploërmel

Micro-folie micro-conférence Petits secrets des grands tableaux du Louvre

Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-06 15:45:00

Date(s) :

2025-12-06

Au mois de décembre, la Micro-Folie part à la découverte du Louvre et propose un décryptage des grands tableaux du musée.

Explorez les collections de peintures du Musée du Louvre, guidés par la médiatrice de la Micro-Folie. Lors de cette visite commentée vous découvrirez tous les secrets de fabrication et les coulisses des plus grands chefs-d’œuvre du musée. Quel événement dramatique est représenté dans Le Radeau de La Méduse ? Quelle morale cache le tableau Le tricheur à l’as de carreau ? Quel élément de La Liberté guidant le peuple a choqué les français lors de sa première exposition ? Rejoignez la micro-folie pour le découvrir.

Animation de 30 à 45mn, à 15h. Tout public .

Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne

English :

L’événement Micro-folie micro-conférence Petits secrets des grands tableaux du Louvre Ploërmel a été mis à jour le 2025-12-03 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande