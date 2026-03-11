Micro-Folie Mini Kid’s Art Médiathèque de Fonbouillant Montluçon
Micro-Folie Mini Kid’s Art Médiathèque de Fonbouillant Montluçon samedi 16 mai 2026.
Micro-Folie Mini Kid’s Art
Médiathèque de Fonbouillant 4 Rue du Général Emile Mairal Montluçon Allier
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16
2026-05-16
Cette initiation à l’art pour les plus jeunes jusqu’à 5 ans permet de découvrir une sélection d’œuvre mais aussi les formes, les couleurs et bien d’autre choses.
Sur inscription.
Médiathèque de Fonbouillant 4 Rue du Général Emile Mairal Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 29 42 32
English :
This introduction to art for children up to 5 years old introduces them to a selection of works, shapes, colors and much more.
Registration required.
L’événement Micro-Folie Mini Kid’s Art Montluçon a été mis à jour le 2026-03-09 par Montluçon Tourisme