Micro-Folie Mini Kid’s Art Médiathèque de Fonbouillant Montluçon

Micro-Folie Mini Kid’s Art

Médiathèque de Fonbouillant 4 Rue du Général Emile Mairal Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Cette initiation à l’art pour les plus jeunes jusqu’à 5 ans permet de découvrir une sélection d’œuvre mais aussi les formes, les couleurs et bien d’autre choses.

Sur inscription.

.

Médiathèque de Fonbouillant 4 Rue du Général Emile Mairal Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 29 42 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This introduction to art for children up to 5 years old introduces them to a selection of works, shapes, colors and much more.

Registration required.

L’événement Micro-Folie Mini Kid’s Art Montluçon a été mis à jour le 2026-03-09 par Montluçon Tourisme