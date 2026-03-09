Micro-Folie Minutes Kid’s Art Espace Boris Vian Montluçon

Micro-Folie Minutes Kid’s Art

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 17:00:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-18

Initiation à l’art de façon ludique à travers des œuvres et des histoires.

Dès 3 ans.

.

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A playful introduction to art through works of art and stories.

Ages 3 and up.

L’événement Micro-Folie Minutes Kid’s Art Montluçon a été mis à jour le 2026-03-09 par Montluçon Tourisme