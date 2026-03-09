Micro-Folie Minutes Kid’s Art Espace Boris Vian Montluçon
Micro-Folie Minutes Kid’s Art Espace Boris Vian Montluçon vendredi 10 avril 2026.
Micro-Folie Minutes Kid’s Art
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2026-04-10 17:00:00
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10 2026-04-18
Initiation à l’art de façon ludique à travers des œuvres et des histoires.
Dès 3 ans.
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45
English :
A playful introduction to art through works of art and stories.
Ages 3 and up.
L’événement Micro-Folie Minutes Kid’s Art Montluçon a été mis à jour le 2026-03-09 par Montluçon Tourisme