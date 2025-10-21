Micro-folie Monpazier

La Micro-Folie BDP itinérante s’installe au Bastideum de Monpazier, du 21 au 26 octobre 2025.

Des après-midis consacrés à la découverte des métiers anciens. Cette thématique est un voyage à travers le temps, un retour vers ces métiers anciens où chaque geste comptait, où l’on fabriquait, réparait, tissait, pétrissait, pêchait… La plupart de ces métiers ont disparu, mais les œuvres que vous allez découvrir en gardent la mémoire.

Enfants comme adultes, plongez dans les œuvres avec les tablettes numériques et embarquez pour un voyage immersif grâce au casque de réalité virtuelle ! .

Bastideum Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine microfoliebdp@ccbdp.fr

