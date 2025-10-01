Micro-Folie Mairie Moulins-Engilbert
mercredi 5 novembre 2025
Micro-Folie
Mairie 40 rue des Fossés Moulins-Engilbert Nièvre
Début : 2025-11-05 09:30:00
fin : 2026-04-01 17:00:00
2025-11-05 2025-11-12 2025-11-19 2025-11-26 2025-12-03 2025-12-10 2025-12-17 2025-12-24 2025-12-31 2026-01-07 2026-01-14 2026-01-21 2026-01-28 2026-02-04 2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04 2026-03-11 2026-03-18
La Culture au plus près du territoire Bazois Loire Morvan !
La Micro-Folie à Moulins-Engilbert met à disposition du public son musée numérique, le fablab’ d’initiation et la ludothèque.
Véritable plateforme culturelle de proximité, la Micro-Folie permet d’accéder aux collections d’un certain nombre d’établissements culturels nationaux.
La Micro-Folie est articulée autour du Musée numérique. Réunissant plusieurs milliers de chefs-d’œuvre de nombreuses institutions et musées, nationaux et internationaux, cette galerie d’art numérique est une offre culturelle inédite.
L’Espace atelier/Fablab s’adresse à tous ceux qui souhaitent développer leur créativité grâce aux divers outils numériques (imprimantes 3D, ordinateurs, …).
La Micro-Folie est ouverte et accessible les mercredis de 9h30 à 12h et de 14h à 17h (autres jours sur rendez-vous).
Infos à microfolie@bazoisloiremorvan.fr
Projet coordonné par La Villette et porté par le Ministère de la Culture, développé sur notre territoire par la Communauté de communes Bazois Loire Morvan. .
Mairie 40 rue des Fossés Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté microfolie@bazoisloiremorvan.fr
