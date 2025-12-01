Micro-folie musée du Louvre En tête-à-tête avec La Joconde Les Carmélites Ploërmel

Micro-folie musée du Louvre En tête-à-tête avec La Joconde

Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 13:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Au mois de décembre, la Micro-Folie part à la découverte des collections du musée du louvre et propose une rencontre originale avec la Joconde.

Et si vous passiez un moment seul, en tête-à-tête, avec La Joconde ? Ce premier programme en Réalité Virtuelle conçu par le Musée du Louvre vous invite à redécouvrir ce tableau célébrissime, peint par l’artiste Léonard De Vinci entre 1503 et 1519. La vitrine disparaît ici comme par magie pour vous laisser entrer dans le tableau et dans l’univers du peintre. Vous découvrirez les dernières recherches scientifiques autour de Léonard De Vinci et de ses techniques de peinture. Rejoignez la micro-folie pour percer les mystères de Mona Lisa.

Animation de 10mn, en continu sur les horaires d’ouverture de la micro-folie. A partir de 12 ans .

Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne

