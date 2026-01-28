Micro-Folie Musée du Quai Branly: à la croisée des civilisations

Pellevoisin Indre

2026-02-25 18:00:00

2026-02-25

Bien plus qu’un musée, c’est une véritable invitation au voyage au cœur des civilisations d’Afrique, d’Océanie et des Amériques.

Venez découvrir la richesse et la diversité des peuples du monde dans l’un des plus grands centres culturels de Paris. Réservation conseillée. .

Pellevoisin 36180 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 33 77 culture@ccev.fr

Much more than a museum, it’s a veritable invitation to travel to the heart of the civilizations of Africa, Oceania and the Americas.

