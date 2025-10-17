Micro-Folie Musée Numérique Bénévent-l’Abbaye
Micro-Folie Musée Numérique
16 rue de l’Oiseau Bénévent-l’Abbaye Creuse
Architecture contemporaine
À l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture, découvrez une playlist d’œuvres autour de l’architecture contemporaine, de Le Corbusier à Henri
Sauvage.
Sur réservation, gratuit. .
16 rue de l’Oiseau Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 45 00 90 microfolie@ccbgb.fr
