Micro-Folie Musée Numérique Bénévent-l’Abbaye

Micro-Folie Musée Numérique Bénévent-l’Abbaye vendredi 17 octobre 2025.

Micro-Folie Musée Numérique

16 rue de l’Oiseau Bénévent-l’Abbaye Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

Architecture contemporaine

À l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture, découvrez une playlist d’œuvres autour de l’architecture contemporaine, de Le Corbusier à Henri

Sauvage.

Sur réservation, gratuit. .

16 rue de l’Oiseau Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 45 00 90 microfolie@ccbgb.fr

English : Micro-Folie Musée Numérique

German : Micro-Folie Musée Numérique

Italiano :

Espanol : Micro-Folie Musée Numérique

L’événement Micro-Folie Musée Numérique Bénévent-l’Abbaye a été mis à jour le 2025-10-03 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse