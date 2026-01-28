Micro-folie Musée numérique Route de Barville Cany-Barville

Micro-folie Musée numérique

Route de Barville Médiathèque Municipale Les Semailles Cany-Barville Seine-Maritime

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

2026-02-11

Un musée numérique, la Micro-Folie, s’est installé à la médiathèque de Cany-Barville, “Les Semailles”. Le projet Micro-Folie est porté par le Ministère de la Culture et coordonné par La Villette.

Le musée numérique réuni des centaines de chefs-d’œuvre de 12 institutions et musées nationaux Le Centre Pompidou, le Château de Versailles, la Cité de la Musique Philharmonie de Paris, le Festival d’Avignon, l’Institut du monde arabe, le Louvre, le Musée national Picasso-Paris, le musée d’Orsay, le Musée du Quai Branly-Jacques Chirac, l’Opéra national de Paris, la Réunion des musées nationaux Grand Palais, Universcience.

Cette galerie d’art virtuelle mêlant arts plastiques, spectacle vivant, design, architectures, photographies…, est une offre culturelle unique et ludique.

Retrouvez-nous à la médiathèque Les Semailles , 10 route de Barville, 76450 à Cany-Barville

Programme

> mercredi 11 février de 14h à 18h pays de la Loire

>mercredi 18 février de 14h à 16h Discovery tour ancient Egypt pour les + 10 ans

> vendredi 27 février de 14h à 19h Habillez-vous du casque à réalité virtuelle et voyagez au coeur de l’évolution! pour les + 10 ans

La micro-folie est ouverte à tous, et est gratuite.

Ces animations sont gratuites. .

Route de Barville Médiathèque Municipale Les Semailles Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 24 13 micro-folie@cany-barville.fr

