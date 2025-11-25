Micro-Folie Musée Numérique Collection Centre Val de Loire Bénévent-l’Abbaye

Micro-Folie Musée Numérique Collection Centre Val de Loire

Cette collection met en valeur la richesse patrimoniale et artistique du Centre-Val de Loire, de la Renaissance à nos jours, à travers des œuvres issues de musées et sites emblématiques de la région.

A partir de 7 ans et +, sur réservation. .

16 rue de l’Oiseau Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 45 00 90 microfolie@ccbgb.fr

