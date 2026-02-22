Micro-Folie Musée Numérique L’antiquité Centre culturel La Conserverie Lubersac

Micro-Folie Musée Numérique L’antiquité

Centre culturel La Conserverie 6 avenue du Château Lubersac Corrèze

Gratuit

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-27

2026-03-04

Le Musée Numérique est un dispositif innovant composé de

– un écran sur lequel sont projetés des œuvres d’art peintures, sculptures, vidéos…

– tablettes synchronisées offrant des contenus supplémentaires sur les œuvres.

Le visiteur a ainsi accès à la projection d’un film de collection. Équipé d’une tablette, il peut sélectionner chaque œuvre projetée afin de zoomer sur les détails de l’œuvre. Des contenus complémentaires sont également proposés.

A découvrir en mars l’antiquité

Ouvert du mercredi au vendredi 14h30 à 17h30 (fermeture exceptionnelle le vendredi 06 et le jeudi 19 mars). .

Centre culturel La Conserverie 6 avenue du Château Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 20 00 laconserverie@lubersacpompadour.fr

