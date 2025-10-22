Micro-Folie Musée Numérique Les chefs d’oeuvre du Louvre Centre culturel La Conserverie Lubersac

Micro-Folie Musée Numérique Les chefs d’oeuvre du Louvre Centre culturel La Conserverie Lubersac mercredi 22 octobre 2025.

Micro-Folie Musée Numérique Les chefs d’oeuvre du Louvre

Centre culturel La Conserverie 6 avenue du Château Lubersac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-10-22

Le Musée Numérique est un dispositif innovant composé de

– un écran sur lequel sont projetés des oeuvres d’art peintures, sculptures, vidéos…

– tablettes synchronisées offrant des contenus supplémentaires sur les oeuvres.

Le visiteur a ainsi accès à la projection d’un film de collection. Équipé d’une tablette, il peut sélectionner chaque oeuvre projetée afin de zoomer sur les détails de l’oeuvre. Des contenus complémentaires sont également proposés.

A découvrir en ce moment les chefs d’oeuvre du Louvre.

Ancien palais de rois, Le Louvre épouse l’histoire de France depuis 8 siècles. Devenu musée en 1793, environ 30000 oeuvres y sont exposées.

Grace au Musée Numérique, vous pourrez découvrir une sélection de 46 oeuvres issues du de la collection du musée du Louvre.

Ouvert du Mercredi au vendredi 14h30 à 17h (fermeture exceptionnelle les 31 octobre et 12 novembre). .

Centre culturel La Conserverie 6 avenue du Château Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 20 00 laconserverie@lubersacpompadour.fr

English : Micro-Folie Musée Numérique Les chefs d’oeuvre du Louvre

German : Micro-Folie Musée Numérique Les chefs d’oeuvre du Louvre

Italiano :

Espanol : Micro-Folie Musée Numérique Les chefs d’oeuvre du Louvre

L’événement Micro-Folie Musée Numérique Les chefs d’oeuvre du Louvre Lubersac a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de Tourisme Terres de Corrèze