Micro-Folie Musée Numérique Mon Monde Imaginaire Bénévent-l’Abbaye
Micro-Folie Musée Numérique Mon Monde Imaginaire Bénévent-l’Abbaye vendredi 10 octobre 2025.
Micro-Folie Musée Numérique Mon Monde Imaginaire
16 rue de l’Oiseau Bénévent-l’Abbaye Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10
fin : 2025-10-10
Date(s) :
2025-10-10
Fais jouer ton imagination grâce à cette playlist ou personnages, objets et lieux
s’entremêlent.
De 5 à 7 ans, jeune public, sur réservation, gratuit. .
16 rue de l’Oiseau Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 45 00 90 microfolie@ccbgb.fr
English : Micro-Folie Musée Numérique Mon Monde Imaginaire
German : Micro-Folie Musée Numérique Mon Monde Imaginaire
Italiano :
Espanol : Micro-Folie Musée Numérique Mon Monde Imaginaire
L’événement Micro-Folie Musée Numérique Mon Monde Imaginaire Bénévent-l’Abbaye a été mis à jour le 2025-10-03 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse