Micro-Folie, musée numérique – Montbazon, 8 juin 2025 07:00, Montbazon.

Indre-et-Loire

Micro-Folie, musée numérique Montbazon Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-08

fin : 2025-06-08

Date(s) :

2025-06-08

Une Micro-folie, c’est un musée numérique où vous pourrez découvrir des oeuvres en haute résolution. Vous aurez accès à une tablette qui vous servira de notice pour aller plus loin et connaître des anecdotes sur les œuvres. Nous vous proposons également des ateliers.

Dimanche 8 juin 2025

Une Micro-folie, c’est un musée numérique où vous pourrez découvrir des oeuvres en haute résolution. Vous aurez accès à une tablette qui vous servira de notice pour aller plus loin et connaître des anecdotes sur les œuvres. Nous vous proposons également des ateliers.

Dimanche 8 juin 2025 .

Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 01 30 culture@ville-montbazon.fr

English :

A Micro-folie is a digital museum where you can discover works of art in high resolution. You’ll have access to a tablet, which you can use as a guide to find out more about the works. We also offer workshops.

Sunday, June 8, 2025

German :

Eine Microfolie ist ein digitales Museum, in dem Sie Kunstwerke in hoher Auflösung entdecken können. Sie haben Zugang zu einem Tablet, das Ihnen als Anleitung dient, um weiter zu gehen und Anekdoten zu den Werken zu erfahren. Wir bieten Ihnen auch Workshops an.

Sonntag, 8. Juni 2025

Italiano :

Una Micro-folie è un museo digitale dove si possono scoprire opere d’arte in alta risoluzione. Avrete accesso a un tablet che potrete usare come guida per saperne di più sulle opere. Offriamo anche laboratori.

Domenica 8 giugno 2025

Espanol :

Una Micro-folie es un museo digital donde podrá descubrir obras de arte en alta resolución. Tendrá acceso a una tableta que podrá utilizar como guía para saber más sobre las obras. También ofrecemos talleres.

Domingo 8 de junio de 2025

L’événement Micro-Folie, musée numérique Montbazon a été mis à jour le 2025-05-19 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme