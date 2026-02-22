Micro-Folie Musée Numérique Notre-Dame de Paris Centre culturel La Conserverie Lubersac
Micro-Folie Musée Numérique Notre-Dame de Paris Centre culturel La Conserverie Lubersac mercredi 1 avril 2026.
Micro-Folie Musée Numérique Notre-Dame de Paris
Centre culturel La Conserverie 6 avenue du Château Lubersac Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-01
Le Musée Numérique est un dispositif innovant composé de
– un écran sur lequel sont projetés des œuvres d’art peintures, sculptures, vidéos…
– tablettes synchronisées offrant des contenus supplémentaires sur les œuvres.
Le visiteur a ainsi accès à la projection d’un film de collection. Équipé d’une tablette, il peut sélectionner chaque œuvre projetée afin de zoomer sur les détails de l’œuvre. Des contenus complémentaires sont également proposés.
A découvrir en avril Notre Dame de Paris
La cathédrale Notre-Dame de Paris est connue dans le monde entier. Aussi, à la suite du terrible incendie de 2019, l’émotion a été très grande, et a traversé les frontières. Des dons très nombreux, venant de 340 000 personnes et de 150 pays, ont permis de financer la restauration .
Ouvert du Mercredi au vendredi 14h30 à 17h30 (fermeture les jours fériés). .
Centre culturel La Conserverie 6 avenue du Château Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 20 00 laconserverie@lubersacpompadour.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Micro-Folie Musée Numérique Notre-Dame de Paris
L’événement Micro-Folie Musée Numérique Notre-Dame de Paris Lubersac a été mis à jour le 2026-02-22 par Office de Tourisme Terres de Corrèze