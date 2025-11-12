Micro-Folie Musée Numérique & Réalité Virtuelle

16 rue de l’Oiseau Bénévent-l’Abbaye Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-12 2025-11-27

Musée Numérique Le costume de scène

Un voyage au cœur des arts de la scène explorez les costumes issus des prestigieuses collections du Centre National du Costume de Scène de Moulins et de l’Opéra de Lyon,

Réalité Virtuelle Palais Garnier Âme de danseuse

Suivez Hannah O’Neill, première danseuse du Ballet de l’Opéra national de Paris dans une déambulation poétique en 360° à travers le Palais Garnier.

Sur réservation, gratuit. .

16 rue de l’Oiseau Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 45 00 90 microfolie@ccbgb.fr

English : Micro-Folie Musée Numérique & Réalité Virtuelle

German : Micro-Folie Musée Numérique & Réalité Virtuelle

Italiano :

Espanol : Micro-Folie Musée Numérique & Réalité Virtuelle

L’événement Micro-Folie Musée Numérique & Réalité Virtuelle Bénévent-l’Abbaye a été mis à jour le 2025-10-03 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse