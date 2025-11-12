Micro-Folie Musée Numérique & Réalité Virtuelle Bénévent-l’Abbaye
Micro-Folie Musée Numérique & Réalité Virtuelle Bénévent-l’Abbaye mercredi 12 novembre 2025.
Micro-Folie Musée Numérique & Réalité Virtuelle
16 rue de l’Oiseau Bénévent-l’Abbaye Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-12
fin : 2025-11-27
Date(s) :
2025-11-12 2025-11-27
Musée Numérique Le costume de scène
Un voyage au cœur des arts de la scène explorez les costumes issus des prestigieuses collections du Centre National du Costume de Scène de Moulins et de l’Opéra de Lyon,
Réalité Virtuelle Palais Garnier Âme de danseuse
Suivez Hannah O’Neill, première danseuse du Ballet de l’Opéra national de Paris dans une déambulation poétique en 360° à travers le Palais Garnier.
Sur réservation, gratuit. .
16 rue de l’Oiseau Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 45 00 90 microfolie@ccbgb.fr
English : Micro-Folie Musée Numérique & Réalité Virtuelle
German : Micro-Folie Musée Numérique & Réalité Virtuelle
Italiano :
Espanol : Micro-Folie Musée Numérique & Réalité Virtuelle
L’événement Micro-Folie Musée Numérique & Réalité Virtuelle Bénévent-l’Abbaye a été mis à jour le 2025-10-03 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse