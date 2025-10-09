Micro-Folie Musée Numérique Textiles et Savoir-Faire d’Exceptions Bénévent-l’Abbaye
16 rue de l’Oiseau Bénévent-l’Abbaye Creuse
Musée Numérique Textiles et Savoir-Faire d’exceptions
Cette playlist célèbre la richesse des savoir-faire textiles en mettant en lumière la tapisserie, la broderie et la dentelle.
A partir de 7 ans et +, sur réservation, gratuit. .
16 rue de l’Oiseau Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 45 00 90 microfolie@ccbgb.fr
