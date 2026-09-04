Informations pratiques

Montivilliers

Micro-Folie : Normandie mon amour !

Abbaye de Montivilliers Montivilliers Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-05-05 14:00:00

fin : 2027-06-25

Date(s) :

2027-05-05

La terre des Vikings est une source d’inspiration inépuisable pour les artistes, qui l’ont peinte sous toutes les coutures.

Sa lumière exceptionnelle, son patrimoine séculaire, ses paysages entre verts et mer, font de la Normandie un merveilleux sujet pour tous les amoureux d’art ! .

Abbaye de Montivilliers Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 96 66 billetterie@ville-montivilliers.fr

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English : Micro-Folie : Normandie mon amour !

L’événement Micro-Folie : Normandie mon amour ! Montivilliers a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie