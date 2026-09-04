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Micro-Folie : Normandie mon amour ! Montivilliers

mercredi 5 mai 2027 · Montivilliers

Informations pratiques

Début
mercredi 5 mai 2027
Fin
vendredi 25 juin 2027
Heure de début
14:00:00
Adresse
Abbaye de Montivilliers
Ville
76290 Montivilliers
Département
Seine-Maritime
Tarif

Montivilliers

Micro-Folie : Normandie mon amour !

Abbaye de Montivilliers Montivilliers Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2027-05-05 14:00:00
fin : 2027-06-25

Date(s) :
2027-05-05

La terre des Vikings est une source d’inspiration inépuisable pour les artistes, qui l’ont peinte sous toutes les coutures.

Sa lumière exceptionnelle, son patrimoine séculaire, ses paysages entre verts et mer, font de la Normandie un merveilleux sujet pour tous les amoureux d’art !   .

Abbaye de Montivilliers Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 96 66  billetterie@ville-montivilliers.fr

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English : Micro-Folie : Normandie mon amour !

L’événement Micro-Folie : Normandie mon amour ! Montivilliers a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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