Micro-Folie Nuit des Musées 2025 – La Chapelle-Saint-Luc, 17 mai 2025 14:00, La Chapelle-Saint-Luc.

Aube

Micro-Folie Nuit des Musées 2025 Espace Didier Bienaimé Centre culturel Paul Noley La Chapelle-Saint-Luc Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 14:00:00

fin : 2025-05-17 20:00:00

Date(s) :

2025-05-17

Au programme visite de l’exposition Exuvies, création 3D de graffitis et atelier détournement.

Face à son succès, l’atelier de calligraphie japonaise sera également de retour.



>> Ouverture de l’exposition Exuvies.



>> Atelier créatif d’impression 3D sur le thème de l’art urbain dessinez, imprimez et décorez votre propre graffiti en 3D.

3 séances 14h, 16h ou 18h Sur réservation



>> Atelier calligraphie japonaise initiez-vous à une nouvelle façon d’écrire et calligraphiez votre nom à la plume et l’encre de Chine en japonais.



>> Diffusion Artjacking en continu

Citer, copier, détruire, réinventer… Quoi de mieux pour plonger dans le monde foisonnant de l’art contemporain que de suivre, d’artiste en artiste, les réappropriations des grands chefs-d’œuvre ? De Manet à 2Fik, de Géricault à Hu Jieming, ou de Klein à Philippe Ramette, il est temps de revoir vos classiques et de pénétrer les mystères de la création artistique moderne !

20 épisodes de 4 minutes .

Espace Didier Bienaimé Centre culturel Paul Noley

La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 71 63 43 micro-folie@la-chapelle-st-luc.eu

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Micro-Folie Nuit des Musées 2025 La Chapelle-Saint-Luc a été mis à jour le 2025-05-07 par Office de Tourisme Troyes la Champagne