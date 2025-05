Micro-Folie Nuit des musées – Salle du conseil municipal Lauzun, 17 mai 2025 20:30, Lauzun.

Lot-et-Garonne

Micro-Folie Nuit des musées Salle du conseil municipal Rue Taillefer Lauzun Lot-et-Garonne

2025-05-17 20:30:00

2025-05-17

À l'occasion de la nuit des musées, la municipalité vous invite à découvrir l'Art grâce aux présentations et explications d'œuvres d'art. Cet évènement est rendu possible grâce à la Micro-Folie. Boissons chaudes et petits gâteaux offerts.

Salle du conseil municipal Rue Taillefer

Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 10 21 mairie@ville-lauzun.fr

English:

On the occasion of Museum Night, the municipality invites you to discover Art through presentations and explanations of works of art. This event is made possible by the Micro-Folie. Hot drinks and cakes available.

German:

Anlässlich der Nacht der Museen lädt die Stadtverwaltung Sie ein, die Kunst durch die Präsentation und Erklärung von Kunstwerken zu entdecken. Diese Veranstaltung wird durch die Micro-Folie ermöglicht. Heiße Getränke und kleine Kuchen werden angeboten.

Italiano:

Durante la Notte dei Musei, la città vi invita a scoprire l'arte attraverso presentazioni e spiegazioni di opere d'arte. Questo evento è reso possibile dalla Micro-Folie. Sono disponibili bevande calde e torte.

Espanol:

En la Noche de los Museos, la ciudad le invita a descubrir el arte a través de presentaciones y explicaciones de obras de arte. Este evento es posible gracias a la Micro-Folie. Bebidas calientes y pasteles disponibles.

