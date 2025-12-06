Micro-Folie Nuits de la lecture Salle Jules Ferry Lauzun

Micro-Folie Nuits de la lecture

À l'occasion de la nuit de la lecture, la municipalité vous invite durant deux soirées à découvrir la romancière Lorraine Doleux et la conférence de Martine Constantin. Cet évènement est rendu possible grâce à la Micro-Folie.

À l’occasion de la nuit de la lecture, la municipalité vous invite durant deux soirées à découvrir la romancière Lorraine Doleux qui vous présentera sa grande saga familiale s’étalant de 1894 à 1981 et la conférence sur l’IA dans l’écriture de Martine Constantin. Cet évènement est rendu possible grâce à la Micro-Folie. .

On the occasion of Reading Night, the municipality invites you to spend two evenings discovering novelist Lorraine Doleux and Martine Constantin’s lecture. This event is made possible thanks to the Micro-Folie.

