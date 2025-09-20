Micro-Folie : « Objectif Collection » Auditorium du palais des sports et des congrès de Megève Megève

Micro-Folie : « Objectif Collection » Samedi 20 septembre, 14h00 Auditorium du palais des sports et des congrès de Megève Haute-Savoie

À partir de 10 ans

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:15:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:15:00

À l’occasion des Journées du Patrimoine, le Palais de Megève vous invite à une projection inédite proposée par les Micro-Folies : « Objectif Collection ».

Cette série de films pédagogiques vous offre une visite originale du Musée numérique, guidée par Adryaan Martin, responsable de la programmation des expositions. Chaque épisode explore une collection régionale à travers une sélection d’œuvres, enrichie d’analyses et d’anecdotes inédites.

Au programme : Épisode 1 : Collection Auvergne-Rhône-Alpes. Un voyage à travers les savoir-faire textiles traditionnels et la création contemporaine.

Épisode 2 : Collection Île-de-France. Une immersion dans l’histoire de la région francilienne, de la préhistoire au mouvement Breaking.

Auditorium du palais des sports et des congrès de Megève 247 Route du Palais des Sports, 74120 Megève, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Megève 74120 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450212101

