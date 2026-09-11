Micro-Folie Ludo-bibliothèque Ondres
lundi 21 juin 2027 · Ludo-bibliothèque · Ondres
Informations pratiques
Ondres
Micro-Folie
Ludo-bibliothèque 211 Chemin de Tambourin Ondres Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-21
fin : 2027-07-13
Date(s) :
2027-06-21
À partir de février 2027, la Communauté de communes du Seignanx inaugurera sa Micro-Folie mobile, projet culturel
emblématique de ce nouveau mandat. Ce nouvel équipement culturel gratuit parcourra le territoire, en partenariat avec les communes, afin d’aller à la rencontre des habitants.
Tout au long de l’année, une programmation renouvelée proposera des thématiques variées – histoire, peinture, photographie, architecture, musique, spectacle vivant, sciences ou patrimoine – choisies pour éveiller la curiosité et intéresser tous les publics.
Un espace de réalité virtuelle viendra compléter cette offre en invitant les visiteurs à vivre des expériences immersives inédites au cœur d’œuvres, de monuments ou de paysages du monde entier.
La programmation complète (collections, œuvres, conférences, animations et temps forts) sera dévoilée en
début d’année 2027. .
Ludo-bibliothèque 211 Chemin de Tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 61 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Micro-Folie
L’événement Micro-Folie Ondres a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Seignanx
À voir aussi à Ondres (Landes)
- Une histoire, un goûter Ludo Bibliothèque Ondres 18 septembre 2026
- Théâtre : « Toi t’es moche ! » Salle Capranie Ondres 18 septembre 2026
- Atelier d’écriture cuisine de mots Ludo Bibliothèque Ondres 19 septembre 2026
- Vide-Grenier Place Richard Feuillet Ondres 20 septembre 2026
- Journée du patrimoine | Visite commentée du Mur de l’Atlantique Plage Ondres Océan Ondres 20 septembre 2026