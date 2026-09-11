Micro-Folie Ludo-bibliothèque Ondres

Informations pratiques

Ondres

Micro-Folie

Ludo-bibliothèque 211 Chemin de Tambourin Ondres Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-21

fin : 2027-07-13

Date(s) :

2027-06-21

À partir de février 2027, la Communauté de communes du Seignanx inaugurera sa Micro-Folie mobile, projet culturel

emblématique de ce nouveau mandat. Ce nouvel équipement culturel gratuit parcourra le territoire, en partenariat avec les communes, afin d’aller à la rencontre des habitants.

Tout au long de l’année, une programmation renouvelée proposera des thématiques variées – histoire, peinture, photographie, architecture, musique, spectacle vivant, sciences ou patrimoine – choisies pour éveiller la curiosité et intéresser tous les publics.

Un espace de réalité virtuelle viendra compléter cette offre en invitant les visiteurs à vivre des expériences immersives inédites au cœur d’œuvres, de monuments ou de paysages du monde entier.

La programmation complète (collections, œuvres, conférences, animations et temps forts) sera dévoilée en

début d’année 2027. .

Ludo-bibliothèque 211 Chemin de Tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 61 61

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English : Micro-Folie

L’événement Micro-Folie Ondres a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Seignanx